مسيّرات تستهدف موسكو والقرم

أعلن حاكم جزيرة القرم سيرغي أكسينوف، أن قوات كييف حاولت استهداف مواقع للبنية التحتية في القرم بالطائرات المسيّرة، حسب وكالة روسية.

وأضاف أن طائرات مسيّرة أوكرانية هاجمت مستودع ذخيرة في شبه جزيرة القرم، مشيراً إلى أنه لم يُصب أحد بأذى.

وأفاد سيرغي أكسينوف على التليغرام أن "قوات الدفاع الجوي أسقطت 11 مسيّرة معادية في سماء القرم وحيّدتها" مشيراً إلى إصابة "مستودع ذخائر" في منطقة دجانكوي وتضرر منزل جراء سقوط حطام إحدى المسيّرات.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية إن طائرتين مسيّرتين أطلقتهما أوكرانيا هاجمتا موسكو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، لكن تم اعتراضهما وتدميرهما.

وذكرت وكالات الأنباء الرسمية أنه تم العثور على حطام طائرة مسيّرة على بعد كيلومترين من مباني الوزارة.

وقالت وزارة الدفاع، على تطبيق التليغرام إنه لم تقع إصابات جراء الهجوم. وقال سيرجي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، إن مبنيين غير سكنيين تعرضا لأضرار خلال الهجوم، الذي وقع فجر الإثنين.

وذكرت وكالات الأنباء الروسية، نقلاً عن خدمات الطوارئ، أنه تم العثور على شظايا طائرة مسيّرة بالقرب من مبنى في شارع كومسومولسكي، الذي لا يبعد كثيراً عن مباني وزارة الدفاع.

وذكرت وكالات الأنباء أن حركة المرور أغلقت في شارع كومسومولسكي، وكذلك في شارع ليخاتشيف في جنوب موسكو، حيث تضرر مبنى إداري شاهق.

بدروه، استهدف هجوم روسي منشأة تابعة لمرفأ في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، أدى إلى تدمير مخزن حبوب، على ما أعلنت قيادة العمليات الأوكرانية جنوب البلاد، الإثنين.

وقالت القيادة: "هذا الليل، استهدف هجوم استمر حوالي أربع ساعات بواسطة مسيّرات (شاهد 136) منشأة مرفأ"، مؤكدة "تدمير مخزن حبوب وتضرر خزانات لأنواع أخرى من الشحنات".

(م ش)