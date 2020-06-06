مسيّرات تركية تستهدف أُسراً نازحة من ترهونة

وبحسب شبكة العربية نت، فإن القصف راح ضحيته أفراد أسرتين نازحتين، بالإضافة إلى أحد شباب مدينة سرت، الذين كانوا يقدمون المساعدات للنازحين، بحسب ما أفادت شبكة العربية.

فيما أفادت المصادر أن مُسيرّة تركية استهدفت مواقع عسكرية للجيش الوطني في بوابة 70 جنوب مدينة سرت.

يأتي هذا فيما زعمت قوات الوفاق، بقيادة تركيا، أن "طائراتها" نفّذت 5 ضربات جنوب سرت استهدفت آليات للجيش الوطني الليبي.

ودخلت قوات الوفاق بقيادة قوات تركية مدينة ترهونة من 3 محاور وتحت غطاء طيران مُسيّر مصدره تركيا، التي أرسلت أسلحة نوعية لحكومة فايز السراج.

هذا وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن هناك ضغوطاً دولية كبيرة تمارس على الجيش الوطني، وقد طُلب منه التراجع 60 كيلومتراً عن حدود طرابلس.

(ش ع)