مسيّرات تابعة PDK حلقت فوق منطقة سنان أعقبها قصف تركي بالطائرات الحربية

وقال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي في بيان حول هجمات جيش الاحتلال التركي ومقاومة قوات الكريلا، ونقلته وكالة فرات للأنباء:

"في إطار حملة صقور زاغروس الثورية

وفي 26 أيلول في الساعة 08:15 نفذت قواتنا عملية نوعية ضد قوات الاحتلال التركي في قلعة بيدو في المنطقة، وتمكنت من إصابة الأهداف المحددة.

في 25 أيلول استولت قواتنا على كاميرا نصبها جيش الاحتلال التركي في منطقة تل شهيد كاموران في منطقة خاكورك.

في ساحة المقاومة في منطقة آفاشين التابعة لـ ورخليه:

في مساء 26 أيلول قصف جيش الاحتلال التركي بالأسلحة الثقيلة ساحة المقاومة في ورخليه، وبعد القصف حاول جيش الاحتلال التقدم لكن قواتنا تصدت لهم، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة تمكنت قواتنا خلالها من إعاقة تقدم جيش الاحتلال التركي.

في 25 أيلول في الساعة 15:25-17:00 قصفت قوات الاحتلال التركي بالطائرات الحربية ساحة باسيا في منطقة آفاشين

وفي 26 أيلول في الساعة 10:00 حلقت طائرات مسيّرة تابعة لقوات الحزب الديمقراطي الكردستاني فوق منطقة سنان، فيما بعد قامت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال التركي بقصف المنطقة ثلاث مرات".

(س ر)