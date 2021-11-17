مسيّرات الاحتلال التركي تحوم فوق قرى منبج والباب

تحوم مسيّرات تابعة لجيش الاحتلال التركي في الريف الغربي منبج وقرى في منطقة الباب.
خبر 2021-11-17T13:01:00 منبج

وقالت مرسلتنا، إن المسيّرات التركية تحوم فوق قرى الريف الغربي لمنبج وقرى في منطقة الباب.

(م)

ANHA


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