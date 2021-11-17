مسيّرات الاحتلال التركي تحوم فوق قرى منبج والباب تحوم مسيّرات تابعة لجيش الاحتلال التركي في الريف الغربي منبج وقرى في منطقة الباب. خبر 17 تشرين الثاني 2021, الأربعاء - 13:01 2021-11-17T13:01:00 منبج وقالت مرسلتنا، إن المسيّرات التركية تحوم فوق قرى الريف الغربي لمنبج وقرى في منطقة الباب. (م) ANHA إقرأ أيضاً السفارة الصومالية في دمشق تعرب عن امتنانها للإدارة الذاتية على الاهتمام برعاياها أعرب القائم بأعمال السفارة الصومالية في دمشق، فرح... مجلس مقاطعة كري سبي يطالب المجتمع الدولي بالضغط على تركيا لإطلاق سراح القائد أوجلان طالب مجلس مقاطعة كري سبي، خلال بيان، المجتمع الدول... الاحتلال التركي يقصف قرية صوغانكة في شيراوا بالأسلحة الثقيلة يقصف الاحتلال التركي في هذه الأثناء، قرية صوغانكة ...