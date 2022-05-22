مسيّرات الاحتلال التركي تحوم فوق مقاطعة الشهباء

تحوم في هذه الأثناء، طائرات مسيّرة تابعة للاحتلال التركي فوق مقاطعة الشهباء.
خبر 2022-05-22T08:43:00 مركز الأخبار

قال مراسلنا إن طائرات مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي تحوم الآن فوق مقاطعة الشهباء.

(س ر)

ANHA


إقرأ أيضاً