مسيّرات الاحتلال التركي تحوم فوق مقاطعة الشهباء تحوم في هذه الأثناء، طائرات مسيّرة تابعة للاحتلال التركي فوق مقاطعة الشهباء. خبر 22 أيار 2022, الأحد - 08:43 2022-05-22T08:43:00 مركز الأخبار قال مراسلنا إن طائرات مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي تحوم الآن فوق مقاطعة الشهباء. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً أكاديمي يحذر من هجمات إبادة مستمرة في شنكال ويدعو لحماية الوجود الإيزيدي لا يزال خطر شن المزيد من هجمات الإبادة بحق المجتمع ... من 2012 إلى 2022.. تركيا ومساعيها لسلخ المناطق المحتلة عن سوريا أثارت دولة الاحتلال التركي مطلع شهر أيار الجاري مل... سياسي وباحث مصري يحذر البلدان العربية من خطر تركيا: لن تكون سوريا هي الخاسرة الوحيدة حذّر السياسي والباحث والخبير في الشأن الأفريقي من ...