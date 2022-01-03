مسيّرات الاحتلال التركي تحوم فوق كوباني وشرقها وغربها تحوم في هذه الأثناء مسيّرات تابعة للاحتلال التركي فوق مدينة كوباني وشرقها وغربها. خبر 03 كانون الثاني 2022, الأثنين - 15:58 2022-01-03T15:58:00 مركز الأخبار وأفاد مراسلنا بأن طائرات مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي تحوم فوق كوباني وشرقها وغربها. (س ر) ANHA إقرأ أيضاً المقاتلات الروسية تشن 10 غارات جوية على "خفض التصعيد" شنت المقاتلات الروسية 10 ضربات جوية، في اليوم الراب... مجمع هجين التربوي يختتم فعالياته الرياضية والثقافية اختتم مجمع هجين التربوي اليوم، فعالياته الرياضية ... المرصد: التحالف الدولي يسحب قسم كبير من قواته المتمركزة في قاعدة التنف باتجاه الأردن عمدت قوات التحالف الدولي المتواجدة ضمن قاعدة التن...