مسيّرات الاحتلال التركي تحوم فوق كوباني وشرقها وغربها

تحوم في هذه الأثناء مسيّرات تابعة للاحتلال التركي فوق مدينة كوباني وشرقها وغربها.
خبر 2022-01-03T15:58:00 مركز الأخبار

وأفاد مراسلنا بأن طائرات مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي تحوم فوق كوباني وشرقها وغربها.

(س ر)

ANHA


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