مسيّرات الاحتلال التركي تحوم فوق الشهباء وعفرين تحوم طائرات مسيّرة للجيش التركي في هذه الأثناء، فوق الشهباء وعفرين. خبر 21 آب 2023, الأثنين - 14:10 2023-08-21T14:10:00 مركز الأخبار أفاد مراسلونا بأن طائرات مسيّرة للجيش التركي تحوم في هذه الأثناء، فوق مقاطعة الشهباء وعفرين. (ف) ANHA إقرأ أيضاً جثمان شهيد قوى الأمن الداخلي سوادي يوارى الثرى شيّع أهالي ناحية الشدادي في مقاطعة الحسكة جثمان عض... وسط عهد بمتابعة النضال مظاهرة منددة بالعزلة خرجت المئات من النساء والشابات في الرقة، في مظاهرة... تحذير من سياسات الـENKS والـPDK حيال عفرين حذّر المجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية، أها�...