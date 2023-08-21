مسيّرات الاحتلال التركي تحوم فوق الشهباء وعفرين

تحوم طائرات مسيّرة للجيش التركي في هذه الأثناء، فوق الشهباء وعفرين.
خبر 2023-08-21T14:10:00 مركز الأخبار

أفاد مراسلونا بأن طائرات مسيّرة للجيش التركي تحوم في هذه الأثناء، فوق مقاطعة الشهباء وعفرين.

(ف)

ANHA


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