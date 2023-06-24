مسيّرات الاحتلال التركي تحوم فوق الشهباء وعفرين تحوم طائرات مسيّرة تابعة للاحتلال التركي في هذه الأثناء، فوق الشهباء وعفرين. خبر 24 حزيران 2023, السبت - 13:28 2023-06-24T13:28:00 مركز الأخبار أفاد مراسلونا بأن طائرات مسيّرة تابعة للاحتلال التركي تحوم في هذه الأثناء، فوق مقاطعة الشهباء وعفرين. (ف) ANHA إقرأ أيضاً أهالي الحسكة والشدادي يستذكرون 84 شهيداً وشهيدة بينهم الشهيدة زيلان استذكر أهالي الحسكة والشدادي 84 شهيداً وشهيدة، ممن ... مقتل 4 عناصر من قوات دمشق في ريفي حلب وحمص قُتل عنصر من قوات حكومة دمشق باستهدافات متبادلة مع... مظاهرة في الدرباسية مطالبة بالحرية الجسدية للقائد طالب أهالي ناحية الدرباسية في مقاطعة الحسكة، بالح�...