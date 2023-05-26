مسيّرات الاحتلال التركي تحوم فوق الشهباء وعفرين تحوم طائرات مسيّرة تابعة للاحتلال التركي في هذه الأثناء، فوق الشهباء وعفرين. خبر 26 أيار 2023, الجُمُعَةُ - 11:17 2023-05-26T11:17:00 مركز الأخبار أفاد مراسلونا بأن طائرات مسيّرة تابعة للاحتلال التركي تحوم في هذه الأثناء، فوق مقاطعة الشهباء وعفرين. (ف) ANHA إقرأ أيضاً لليوم السابع على التوالي أهالي مخيم مخمور يرفضون تحويل المخيم إلى سجن مفتوح يستمر أهالي مخيم مخمور (الشهيد رستم جودي) في مقاومة... الطيران الروسي يقصف إدلب لأول مرة خلال هذا العام لأول مرة منذ نحو 5 أشهر، نفذ الطيران الحربي الروسي �... قريباً بدء البث الرسمي لإذاعة الشهباء FM في حلب تنتقل إذاعة الشهباء FM في مدينة حلب، في الأول من حزي...