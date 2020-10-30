مسؤولون: تم إطلاع كبار المسؤولين الأمريكيين على تهديد نشط ضد قادة البنتاغون

وقال تقرير لشبكة NBC الأمريكية إنه تم إطلاع مسؤولي الجيش والمخابرات وإنفاذ القانون في الولايات المتحدة في أواخر الشهر الماضي على تهديد ضد كبار قادة البنتاغون أثناء تواجدهم على الأراضي الأمريكية، وفي الخارج، وفقًا لما ذكره خمسة من كبار المسؤولين الأمريكيين المطلعين على الأمر.

وقال بعض المسؤولين إن الإحاطات تشير إلى أن التهديد، الذي لا يزال نشطًا، قد يكون انتقامًا محتملاً على اغتيال الجيش الأمريكي للجنرال الإيراني قاسم سليماني في كانون الأول/يناير.

وقال مسؤولون إن الإحاطات تضمنت معلومات تشير إلى أن أهداف التهديد هم قادة عسكريون أمريكيون شاركوا في قرار وعملية اغتيال سليماني.

وتضمنت الإحاطات الإعلامية أيضًا معلومات حول قائمة جمعها الخصوم بأسماء القادة العسكريين الذين سيتم استهدافهم، وفقًا لما ذكره اثنان من كبار المسؤولين الأمريكيين.

والجدير بالذكر أن وزير الدفاع مارك إسبر سافر الى الشرق الأوسط وجنوب آسيا هذا الأسبوع، ولكن الرحلة كانت مغطاة بسرية أكثر من المعتاد، مما يشير إلى مخاوف أمنية محتملة.

ولم يُسمح للصحفيين الذين يسافرون مع إسبر بالإبلاغ عن زياراته إلى البحرين أو إسرائيل إلا بعد مغادرته لكل دولة، على الرغم من أنه قضى ليلتين في البحرين.

وقال مسؤولون إن التقارير الإعلامية لمكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية والمسؤولين العسكريين بشأن التهديد كانت بعد حادثة وقعت مساء 22 سبتمبر/ أيلول كان المستهدف فيها قائد كبير في وزارة الدفاع، حيث غادر الأخير البنتاغون في ذلك المساء في سيارة دفع رباعي سوداء مملوكة للحكومة يقودها أحد أفراد حرسه الأمني، عندما بدأت سيارة مجهولة في تعقبهم على الفور.

وكان السائق، الذي تم تحديده على أنه مواطن إيراني، في سيارة تحمل لوحات ترخيص فيرجينيا وتتبعت عن كثب خلف سيارة الدفع الرباعي الرسمية لمسافة تتراوح بين خمسة وسبعة أميال، وكان يقود في بعض الأحيان بسرعة، وفقًا لمسؤولين.

وعلى الرغم من أن بعض المسؤولين في المخابرات استبعدوا فرضية الاستهداف إلا أن البنتاغون أصدر لاحقاً تنبيهاً وقام بمشاركة المعلومات مع وكالة الاستخبارات الأمريكية "إف بي آي".

وتضمنت تلك المعلومات في حينه صوراً للسائق والمركبة ولوحة السيارة، ومعلومات عن حسابي السائق على فيسبوك وإنستغرام، تظهر أن لديه أصدقاء في إيران وأفغانستان.

(م ش)