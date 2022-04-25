مسؤولون: جولة نقاش جديدة بين أميركا وإسرائيل هذا الأسبوع لبحث الملف النووي

بعد اتصال هاتفي جرى أمس بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أكد مسؤولون إسرائيليون وأميركيون أن البلدين سيعقدان جولة جديدة من المحادثات الاستراتيجية هذا الأسبوع تركز على "البرنامج النووي الإيراني ومواجهة نشاط طهران في المنطقة".

كما أوضح المسؤولون أن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال هولاتا، سيصل إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة من أجل عقد اجتماعات مع نظيره جيك سوليفان، في البيت الأبيض، بحسب ما نقل موقع "أكسيوس".

وكان البيت الأبيض أعلن أمس، أن بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وناقشا التحديات الأمنية الإقليمية والعالمية المشتركة، بما في ذلك التهديد الذي تشكله إيران ووكلاؤها.

فيما أشار مكتب بينيت إلى أنه "بحث الملف الإيراني وطلب طهران برفع الحرس الثوري من قائمة "المنظمات الإرهابية" الأميركية. وقال وفير جندلمان، المتحدث باسم بينيت في بيان، إن "لديه قناعة بأن بايدن لن يسمح برفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب"، بحسب شبكة العربية.

كما أضاف أن إسرائيل "أوضحت موقفها من هذا الموضوع، مشددة على أن هذه المجموعة العسكرية أكبر تنظيم إرهابي في العالم".

وكانت تلك المسألة طفت إلى السطح مجدداً، بعد جمود المفاوضات في العاصمة النمساوية منذ أسابيع، من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، بعد أن تمسكت طهران بهذا المطلب، فيما أبدت الإدارة الأميركية تردداً حتى اللحظة.

بينما عارضته تل أبيب بشدة، داعية إلى عدم اتخاذ مثل هذا القرار.

(د ع)