مسؤولون لرويترز: طالبان تسيطر على منطقة شمال أفغانستان وسط تصاعد العنف

وتصاعد القتال بشكلٍ حاد في الأسابيع الأخيرة، حيث قال مسؤولون أفغان إن طالبان كثفت هجماتها منذ أن أعلنت واشنطن الشهر الماضي عن خطط لسحب جميع القوات الأميركية بحلول 11 أيلول/ سبتمبر، بحسب وكالة رويترز.

وقال المتحدث باسم شرطة الإقليم جواد بشارات إن المسلحين سيطروا على منطقة بركاء في ولاية بغلان الشمالية بعد ساعات من القتال مع القوات الأفغانية التي تراجعت إلى المدينة الرئيسة.

وأضاف أن طالبان تكبدت خسائر فادحة في القتال، لكن مسؤولًا أمنيًّا كبيرًا طلب عدم ذكر اسمه قال إن ما لا يقل عن 10 من قوات الأمن قتلوا وتم أسر 16 آخرون على أيدي طالبان.

وسقطت المنطقة بيد طالبان بعد يوم من تعرض قوات الأمن الأفغانية لهجوم كبير من قبل طالبان في إقليم هلمند الجنوبي.

وسجلت الحكومة الأفغانية أكثر من 100 هجوم لطالبان على قوات الأمن ومنشآت حكومية أخرى في 26 من 34 مقاطعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مسؤولون إقليميون، الثلاثاء، إن مقاتلي طالبان اجتاحوا موقعًا صغيرًا على طريق سريع في بغلان، مما أسفر عن مقتل تسعة جنود أفغان وإصابة العديد.

فيما قال المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فارامارز إن شخصًا قتل وأصيب ثلاثة عندما انفجرت قنبلة مزروعة على الطريق في سيارة مملوكة لمسؤول صحي خارج المدينة.

وذكر مسؤولون إن قنبلة أخرى مزروعة على الطريق قتلت قائدًا بشرطة المنطقة في إقليم بكتيكا بجنوب شرق البلاد يوم الثلاثاء.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لم تلتزم بالموعد النهائي للانسحاب في الأول من أيار/ مايو الذي تم الاتفاق عليه في المحادثات مع طالبان العام الماضي، فقد بدأ انسحابها.

ويقول منتقدو قرار الرئيس جو بايدن بالانسحاب إن المتشددين الإسلاميين سيحاولون العودة إلى السلطة.

(م ش)