مسؤولون أوكرانيون يتحدثون عن هجوم مضاد بمشاركة 40 ألف جندي

وبحسب المسؤولين، فإن الألوية الجديدة، التي أنشأتها وزارة الداخلية، ستقاتل إلى جانب وحدات الجيش النظامية المدعومة بدبابات قتال غربية، بالإضافة لانضمام الآلاف من الجنود الذين جرى تدريبهم على أيدي الجيوش الغربية خارج أوكرانيا.

في حين قال وزير الداخلية إيهور كليمينكو، لوكالة رويترز "إنه يعتقد أن أوكرانيا ما تزال لديها إمكانات تعبئة كبيرة وأن من بين المجندين أشخاص ليس لديهم خبرة عسكرية، إلا أنهم يشتركون في هدف واحد هو تحرير البلاد".

ويرى مراقبون غربيون أنه في حال فشل أوكرانيا باستعادة الأراضي من القوات الروسية فإن ذلك سيؤدي لإضعاف التفاؤل بين الداعمين الغربيين ما سيدفعهم لتشجيع كييف على إجراء مفاوضات مع موسكو.

وعلى صعيد الدعم الغربي العسكري لأوكرانيا أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون”، أنه من المتوقع تسليم دبابات “أبرامز” للقوات الأوكرانية بحلول نهاية العام، مشيرةً إلى أن تدريب القوات الأوكرانية على استخدامها لم يبدأ بعد.

(سـ)