مسؤولون أميركيون: اتفاقات إبراهام ليست بديلًا عن حل الدولتين

وقال مسؤولون كبار في وزارة الخارجية الأميركية شريطة عدم الكشف عن هويتهم إن "الولايات المتحدة تعمل على توسيع اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية، والمعروفة باسم اتفاقات إبراهام، وتأمل أن تعزز هذه الاتفاقات التقدم في حل الصراع الإسرائيلي والفلسطيني"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

وفي إيجاز مع المراسلين الذين يستعرضون اجتماعات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الأربعاء مع نظيريه الإسرائيلي والإماراتي، كرر المسؤولون أن اتفاقات ابراهام لم تكن بديلًا عن حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية "ما زلنا نرحب بالتعاون الاقتصادي بين إسرائيل وجميع دول المنطقة. ونأمل أن يكون التطبيع ممكنًا لدفع التقدم على المسارين الإسرائيلي الفلسطيني".

ويلتقي بلينكن بوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد ووزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بشكل منفصل في وزارة الخارجية يوم الأربعاء. ومن المقرر أن يستضيف بعد ذلك اجتماعًا ثلاثيًّا مع كليهما، وهو الأول من نوعه.

ولم يذكر المسؤولون الأميركيون على وجه التحديد كيف تهدف واشنطن إلى استخدام اتفاقات التطبيع كأداة لإحراز تقدم في القضية الإسرائيلية الفلسطينية.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين: "بدأت إدارة بايدن بالتزام واضح بحل الدولتين. نواصل هذا الالتزام. نسعى للتقدم قدر المستطاع".

ويعارض رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قيام الدولة الفلسطينية.

وقال مسؤولون أميركيون إن الدول الثلاث ستشكل مجموعتي عمل جديدتين في الاجتماع، تركز إحداهما على التعايش الديني والأخرى على قضايا المياه والطاقة.

وقال أحد المسؤولين الأميركيين: "ستسعى مجموعات العمل هذه إلى تحقيق هذا الوعد بالارتباط بشركاء مهمين للولايات المتحدة في المنطقة وإيجاد طرق جديدة لحل المشكلات القديمة معًا، في إسرائيل والإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء المنطقة أيضًا".

(م ش)