مسؤولون أميركيون: الولايات المتحدة ستحتفظ بـ 100 ألف جندي في أوروبا

وقال مسؤولون أميركيون لشبكة "سي إن إن" أن "الولايات المتحدة ستحتفظ بـ 100 ألف جندي في أوروبا في المستقبل القريب؛ لمواجهة التهديدات الروسية" على حد قولهم.

وأضاف المسؤولون إن الأرقام قد تزداد مؤقتاً إذا أجرى الناتو مزيداً من التدريبات العسكرية في المنطقة، كما يمكن أن تضيف واشنطن قواعد إضافية في أوروبا إذا تغيرت البيئة الأمنية.

وقال المسؤولون إن الخطط ستجري دراستها بعد اجتماع الخميس لقادة جيوش دول الناتو في بروكسل، وسيقدم القادة العسكريون التوصيات إلى اجتماع وزراء دفاع الناتو المقرر عقده في حزيران/ يونيو، وفق ما نقلته شبكة الحرة.

وكانت الولايات المتحدة زادت قوتها في أوروبا من حوالي 60 ألف جندي قبل التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا إلى حوالي 100 ألف الآن.

ومع استعداد السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو، لا يعتقد المسؤولون الأميركيون أنه ستكون هناك حاجة إلى قوات إضافية ما لم تشكل روسيا فجأة تهديداً لدولتي الشمال الأوروبي.

وقال المسؤولون إنه إذا كانت روسيا ستنقل أسلحتها بالقرب من هاتين الدولتين أو وجهت تهديدات لهما، فقد يتعين إعادة تقييم وضع القوة.

وأعربت السويد وفنلندا عن مخاوفهما بشأن أمنهما في الفترة الانتقالية بعد تقديمهما طلبات العضوية، وطالبت بعض حلفاء الناتو بتقديم دعم أمني إضافي أثناء بدء العملية.

(د ع)