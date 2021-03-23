مسؤولون أفغان: الرئيس الأفغاني يرفض خطة السلام الأمريكية

قال مسؤولان حكوميان كبيران لرويترز إن الرئيس الأفغاني أشرف غني سيقترح انتخابات رئاسية جديدة في غضون ستة أشهر بموجب خطة سلام سيطرحها كعرض مضاد لاقتراح أمريكي يرفضه.

وقال المسؤولان إن غني سيكشف عن اقتراحه في اجتماع دولي في تركيا الشهر المقبل، في إشارة إلى رفضه قبول خطة واشنطن لاستبدال حكومته المنتخبة بإدارة مؤقتة.

وتضغط واشنطن، التي وافقت العام الماضي على سحب قواتها من أفغانستان بحلول الأول من أيار/ مايو بعد قرابة عقدين من الزمن، من أجل اتفاق سلام لإنهاء الحرب بين الحكومة وطالبان، وتعثرت المحادثات بين الجانبين في قطر.

وكان المبعوث الأمريكي الخاص، زلماي خليل زاد، قد وزع اقتراحًا يقضي باستبدال حكومة كابول بإدارة مؤقتة، لكن غني أعرب عن معارضته الشديدة لأي حل يتطلب من حكومته التنحي لصالح خلفاء غير منتخبين.

وقال مسؤول حكومي كبير طلب عدم نشر اسمه "الاقتراح المضاد الذي سنقدمه في اجتماع اسطنبول سيكون الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة إذا وافقت طالبان على وقف إطلاق النار".

وقال مسؤول حكومي أفغاني آخر: "لن يوافق الرئيس أبدًا على التنحي ويجب تشكيل أي حكومة مستقبلية من خلال عملية ديمقراطية، وليس من خلال صفقة سياسية".

فيما أفاد مسؤول كبير ثالث، أن اقتراح غني سيشمل انتخابات مبكرة محتملة، رغم أنه لم يحدد الإطار الزمني المحدد للتصويت، وقال المسؤول الثالث إن غني شارك بالفعل خريطة الطريق مع خليل زاد.

ومع بقاء أسابيع فقط قبل الموعد النهائي الذي اتفقت عليه مع طالبان العام الماضي، لإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة، تسعى واشنطن للحصول على دعم إقليمي لنهجها لدفع حكومة كابول والمتمردين إلى تقاسم السلطة.

لكن دبلوماسيين ومسؤولين أجانب قالوا إنه سيكون من الصعب المضي قدمًا في الخطط الأمريكية دون دعم غني.

وقال المسؤولون الأفغان إنه كجزء من اقتراح غني المضاد، ستطلب حكومته من الأمم المتحدة مراقبة الانتخابات الجديدة عن كثب لضمان قبولها من جميع الأطراف.

وأحرزت مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية ومتمردي حركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة تقدمًا ضئيلًا بينما تصاعد العنف.

وترفض حركة طالبان وقف إطلاق النار وقالت إنها لن تنضم مباشرة إلى حكومة مؤقتة.

وأدى غني اليمين كرئيس لولاية ثانية مدتها خمس سنوات في آذار/ مارس من العام الماضي، بعد انتخابات رئاسية متنازع عليها.

وتراجع الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن خططها قبل الأول من أيار/ مايو، الموعد النهائي المتفق عليه العام الماضي في ظل إدارة دونالد ترامب لمغادرة آخر 2500 جندي أمريكي من أفغانستان، حيث أخبر بايدن محطة ABC الأسبوع الماضي أنه سيكون من "الصعب" الالتزام بالموعد النهائي.

وتقول طالبان إنه ستكون هناك عواقب إذا لم تلتزم الولايات المتحدة بالموعد النهائي للانسحاب.

(م ش)