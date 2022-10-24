مسؤولو كتالونيا يشددون على ضرورة تعزيز قرار البرلمان بصدد الإدارة الذاتية

أجرى ممثلو الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في أوروبا، في الأسبوع الماضي، سلسلة لقاءات دبلوماسية وسياسية مهمة في إقليم كتالونيا الإسباني، تمخضت عنها قرارات مهمة.

ضم وفد الإدارة الذاتية كلا من؛ ممثل الإدارة الذاتية في أوروبا عبد الكريم عمر، والرئيس المشترك لهيئة الإدارة المحلية والبيئة جهاد عمر، وممثل الإدارة الذاتية في الدول الإسكندنافية شيار علي، جاءت بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لاعتراف الإقليم الكتالوني الإسباني بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ككيان سياسي.

والتقى وفد الإدارة خلال الزيارة، مسؤول العلاقات الخارجية في الحكومة الكتالونية ميكيل رويو (Miquel Royo)، وهيئة الرئاسة في البرلمان الكتالوني التي ضمت نائب رئيس البرلمان ألبا فيجيرس (Alba Verges)، وروبن واجنسبيرج (Ruben Wagensberg)، وكارلز ريرا (Carls Riera)، وأورورا مادويلا (Aurora Maduela).

كما التقى أيضاً رئيس وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الكتالوني، وهم؛ آنا بالسيرا (Ana Balsera)، وجين دياز (Jenn Diaz)، وجواكيم جوبيرت (Joaquim Juber)، وجيس غونزاليس (Jess González).

وتوجّه وفد الإدارة الذاتية بالشكر إلى البرلمان والشعب والحكومة الكتالونية على قرارهم التاريخي في الاعتراف بالإدارة الذاتية ككيان سياسي، والذي كان له وقع كبير على الشعب الكردي ومختلف مكونات شمال وشرق سوريا.

إدانة العدوان التركي على شمال وشرق سوريا

وفي تصريح لوكالتنا، أوضح عبد الكريم عمر "تقدّمنا بالشكر للبرلمان الكتالوني الذي صوّت في يوم اللقاء نفسه، على إدانته للعدوان التركي على شمال وشرق سوريا، والذي طلب من الحكومة الكتالونية ومن مختلف المؤسسات الكتالونية من جديد تطوير العلاقات وتعزيز التعاون مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

وأكد عمر "تم وضع مسؤول العلاقات الخارجية والبرلمان بصورة الوضع في شمال وشرق سوريا والتحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية والأمنية التي تواجهها الإدارة الذاتية، بالإضافة إلى الهجمات والتهديدات التركية ومشاريعها العنصرية وتغيير ديمغرافية المنطقة".

وأشار عمر إلى إبداء مسؤولي كتالونيا سعادتهم بزيارة وفد الإدارة الذاتية، وقال "أبدوا استعدادهم لتعزيز وتطوير العلاقات مع شمال وشرق سوريا، وأكدوا على ضرورة تبادل الزيارات، والبدء بخطوات عملية لتنفيذ قرار برلمان كتالونيا، وأبدوا إعجابهم بالإدارة الذاتية كمشروع ديمقراطي، يشارك فيه مختلف مكونات المنطقة، وخاصة الدور الريادي الذي تلعبه المرأة".

وكان البرلمان الكتالوني قد أعلن في 20 تشرين الأول 2021، الاعتراف بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ككيان سياسي، وقال: "نعترف بوجود الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا على أساس الكونفدرالية الديمقراطية ككيان سياسي، ونحث المؤسسات الكتالونية على إقامة علاقات مؤسسية مع هذه الإدارة". كما حثت الحكومة الكتالونية على إنشاء جدول يضم مختلف الإدارات والكيانات والمجتمع المدني لتعزيز شبكة التضامن هذه.

وتضمن قرار اعتراف البرلمان الكتالوني بالإدارة الذاتية أربعة بنود رئيسة؛ البند الأول الاعتراف بالإدارة الذاتية ككيان سياسي، والثاني إقامة العلاقات الاقتصادية مع الإدارة الذاتية والاعتراف بالنظام السياسي (كونفدرالية الديمقراطية)، والثالث دعم الإدارة الذاتية في عملية إعادة الإعمار وتقديم المساعدات للنازحين واللاجئين في مخيمات الإدارة الذاتية، أما الرابع فتضمن دعوة الحكومة الكتالونية بشكل عاجل لتنفيذ بنود القرار".

كما زار وفد الإدارة الذاتية معهد كتالونيا الدولي للسلام، والتقى مديرها العام كريستيان جيبسون Kristian Jepsson))، بالإضافة إلى زيارة وكالة الحكومة الكتالونية للتعاون، والتقى أيضاً مديرتها يويا الكسيبا (Yoya Alcoceba)، ومؤسسة فون كتالون، وكل من بلديتي تاراغونا وبيرغا، والأحزاب السياسية وبعض مؤسسات المجتمع المدني.

(ل م)

ANHA