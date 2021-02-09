مسؤولة حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا في الشدادي: نعول على أبناء المنطقة للحفاظ على أمنها

تعرضت الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة تل الشاير التابعة لناحية الدشيشة في مقاطعة الحسكة، سعدة الهرماس ونائبة الرئاسة هند الخضير، للاختطاف بتاريخ الـ 22 من كانون الثاني/ يناير الفائت، والاغتيال على يد مرتزقة داعش.

وتنفيذًا لأجندات خارجية، وخاصة ما يصبو إليه الاحتلال التركي، يعمل مرتزقة داعش الذين يتلقون دعمًا من تركيا على ترهيب الأهالي عبر عمليات خطف وقتل بحق الشخصيات المعروفة.

مسؤولة مكتب حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا في الشدادي، سامية الخشوف، قالت "قتل موظفي المؤسسات المدنية التابعة للإدارة الذاتية هدفها زعزعة أمن واستقرار المنطقة وخلق الفتن".

وأشارت سامية الخشوف إلى أن خلايا داعش يعملون كمرتزقة لجهات أخرى، ويستهدفون بشكلٍ مباشر الشخصيات المدنية والممثلة للعشائر والموظفين المدنيين ممن يعملون ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية، وغايتهم ترهيب الأهالي.

وأردفت "نحن بدورنا نعوّل على أبناء مناطقنا في الحفاظ على الأمن والاستقرار، والوقوف في وجه هذه المخططات والمشاريع الإرهابية، التي لا تستثني أي أحد يعيش في مناطق شمال وشرق سوريا".

وبيّنت سامية الخشوف في نهاية حديثها، أن مرتزقة داعش والدول الداعمة لها يسعون أيضًا إلى إضعاف مشروع الإدارة الذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا.

(هـ ن)

ANHA