مسؤولة أممية: ليبيا غارقة في مأزق دستوري وسياسي

وفي إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي، قالت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أفريقيا، مارثا بوبي، أن الوضع العام في ليبيا لا يزال "شديد التقلب في ظل بيئة أمنية متوترة، واستعراض مقلق للغاية للقوة وأعمال عنف متقطعة من الميليشيات المنخرطة في مناورات سياسية".

كما أشارت إلى الخلاف حول قيادة المؤسسة الوطنية للنفط ومخاوف خطيرة تتعلق بحقوق الإنسان، بينها تقارير حول اعتقال الجماعات المسلحة عشرات من المشاركين في مظاهرات 1 تموز/ يوليو، المنددة بتدهور الأوضاع المعيشية والمطالبة بإحراز تقدم بشأن اجراء الانتخابات، بحسب ما نقلته شبكة الحرة.

وأشارت مارثا بوبي إلى أن الاجتماع الذي عقد في جنيف الشهر الماضي بين عقيلة صالح، رئيس البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرا له، وخالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، "تغلب على نقاط خلافية مهمة" في اقتراح عام 2017 بشأن وضع دستور جديد. لكن الخلاف يتمحور حول قضية رئيسة واحدة، ألا وهي شروط الترشح لرئاسة الدولة.

ويصر المجلس الذي يتخذ من طرابلس مقراً له، على منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح للرئاسة. ويبدو أن هذا موجه إلى حفتر، القائد المثير للانقسام الذي يحمل الجنسية الأميركية والذي أعلن ترشحه في انتخابات كانون الأول/ ديسمبر التي تم إلغاؤها.

وقالت مارثا إن المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، لا تزال تتواصل مع الجانبين "وتحثهما على سد هذه الفجوة".

(د ع)