مسؤولان خليجيان: لافروف يلتقي غداً وزراء الدول الخليجية في الرياض

قال مسؤولان خليجيان لوكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيزور السعودية يوم الأربعاء، حيث سيلتقي وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال المسؤولان إنه من المتوقع أن يجتمع لافروف مع وزراء من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت والبحرين وقطر في مقر مجلس التعاون الخليجي في الرياض.

ولم يتضح ما الذي سيركز عليه الاجتماع، لكن المسؤولين قالوا إن وزراء الخليج الستة سيعقدون أيضاً اجتماعاً عبر الانترنت مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في وقت لاحق، يوم الأربعاء.

وستتم زيارة لافروف قبل يوم واحد من اجتماع أوبك + في فيينا، حيث من المقرر أن تلتزم المجموعة باتفاق إنتاج النفط المتفق عليه العام الماضي.

وتعرضت المملكة العربية السعودية وغيرها من أعضاء أوبك، الذين لديهم تحالف أوبك + مع روسيا، لضغوط شديدة من الغرب لزيادة إنتاج النفط وتهدئة الأسعار وسط التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا.

وقاومت المملكة العربية السعودية حتى الآن هذه الضغوط، بحجة أن ارتفاع أسعار النفط ناتج عن العوامل الجيو سياسية.

والجدير بالذكر أن كلاً من كبير مستشاري بايدن في البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط بريت ماكغورك ومبعوث وزارة الخارجية لشؤون الطاقة عاموس هوشستين، قاما بزيارة المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي.

وقال البيت الأبيض إن المسؤولين ناقشا إيران وإمدادات الطاقة العالمية وقضايا إقليمية أخرى مع المسؤولين السعوديين، لكنهما لم يطلبا زيادة صادرات النفط السعودية.

(م ش)