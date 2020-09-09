مسؤول: ترامب سيعلن اليوم عن خفض إضافي للقوات الأمريكية في العراق

وقال مسؤول كبير في الادارة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن اليوم، عن سحب المزيد من قوات بلاده من العراق.

وأضاف المسؤول أن هذا الإعلان سيتبعه إعلان آخر في الأيام المقبلة بشأن خفض إضافي للقوات الأميركية في أفغانستان.

ويأتي هذا القرار بحسب الوكالة، في الوقت الذي يواجه ترامب ردود فعل سلبية من تقرير يقول إنه تحدث بشكل مهين عن قتلى الحرب الأمريكيين.

وكان مسؤول أميركي تحدث شريطة عدم نشر اسمه الشهر الماضي، قال إنه من المتوقع أن تسحب الولايات المتحدة نحو ثلث قواتها من العراق في الأشهر المقبلة.

ويوجد في العراق حوالي 5200 جنديًّا أمريكيًّا جندهم البنتاغون لقتال داعش، وكما يوجد في أفغانستان حاليًّا حوالي 8600 جنديًّا.

ويخوض ترامب حاليًّا سباقًا رئاسيًّا صعبًا ضد نائب الرئيس السابق جو بايدن، متخلفًا قليلًا عن منافسه الديمقراطي في استطلاعات الرأي الرئيسة.

(م ش)