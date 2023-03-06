مسؤول تركي يستبعد لقاء أردوغان بالأسد قبل الانتخابات الرئاسية

استبعد عضو لجنة الأمن والسياسات الخارجية بالرئاسة التركية، شاغري أرهان، أن يلتقي رجب طيب أردوغان، ببشار الأسد، قبل الانتخابات الرئاسية التركية.

وقال أرهان لوكالة روسية: "هذا ممكن، ولكن على حد علمي، ليس هناك موعد أو مكان محدد لمثل هذا الاجتماع، والرئيس أردوغان من حيث المبدأ لا يعارض هذا الأمر، لكن هذه الزلازل المدمرة غيّرت كل شيء، لقد طرأت تغييرات على جدول أعمال الرئيس بالكامل".

وأضاف: "لقد تبقى أقل من 74 يوماً على الانتخابات، لذلك لا أعتقد أنه ستكون هناك فرصة لإيجاد طريقة للذهاب فقط؛ لالتقاط صورة مع الأسد، ربما يحدث ذلك بعد الانتخابات".

واستضافت روسيا في كانون الأول الماضي، لقاءً ضمّ وزراء دفاع (روسيا وسوريا وتركيا)، ويعد أول لقاء رسمي يعقد على مستوى وزاري بين (تركيا وسوريا) منذ بدء الأزمة السورية 2011.

وكشف أردوغان، 15 كانون الأول الماضي، أنه اقترح على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين؛ عقد لقاء ثلاثي، يجمعهما مع بشار الأسد.

(م ش)