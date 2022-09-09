مسؤول تركي لرويترز: أنقرة وواشنطن على اتصال بشأن اجتماع أردوغان وبايدن

قال مسؤول تركي كبير لوكالة رويترز يوم الجمعة إن اجتماعا بين الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت لاحق من هذا الشهر قيد المناقشة، وبحسب المسؤول سيكون وضع العلاقات التركية الروسية والأسلحة الأميركية والصراعات في أوكرانيا وسوريا على جدول الأعمال.

ومن المتوقع أن يزور أردوغان، واشنطن في وقت لاحق في أيلول، بحسب المسؤول.

وكانت آخر مرة التقى فيها بايدن وأردوغان في أواخر حزيران على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في مدريد.

وسعت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي إلى تحقيق توازن بين موسكو وكييف من خلال انتقاد التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا وإرسال أسلحة إلى أوكرانيا، مع معارضة العقوبات الغربية واستمرار التجارة والسياحة والاستثمار مع روسيا.

في نهاية تلك القمة، قال بايدن إن الولايات المتحدة دعمت بيع طائرات مقاتلة من طراز F-16 لتركيا، وأنه واثق من إمكانية الحصول على موافقة الكونغرس اللازمة لعملية البيع.

وقال المسؤول التركي الكبير "بعد الاجتماع الأخير مع بايدن، اتخذت الإدارة الأميركية خطوات كما طالبنا بشأن بعض القضايا المهمة مثل طائرات إف -16. أعتقد أنه ستكون هناك أشياء مماثلة".

وتدهورت علاقات الكونغرس مع تركيا على مدى السنوات القليلة الماضية بعد أن حصلت أنقرة على أنظمة صواريخ دفاعية روسية الصنع، مما أدى إلى فرض عقوبات أميركية وكذلك إزالة تركيا من برنامج الطائرات المقاتلة F-35.

وقال المسؤول التركي إن المناقشات بين الزعيمين ستشمل الحرب في أوكرانيا، والعلاقات بين تركيا وروسيا، واتفاق تصدير الحبوب الأوكراني.

وقال المسؤول إن العلاقات بين تركيا واليونان، التي أدت إلى توتر مزمن في العلاقات في شرق البحر المتوسط​​، من المرجح أن تطرح للنقاش.

(م ش)