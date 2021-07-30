مسؤول تنظيمي في PYD يطالب PDK بإطلاق سراح ممثل الإدارة الذاتية  

وأقدم الحزب الديمقراطي الكردستاني في العاشر من حزيران الماضي على اختطاف دبلوماسيين من الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي في مطار هولير أثناء توجههم الاستقبال ضيوف.

وعلّق الإداري ومسؤول مكتب التنظيم في حزب الاتحاد الديمقراطي في الشدادي، محمد بوزان، على اختطاف الدبلوماسيين ،في حديث لوكالتنا، بالقول "اعتقال الدبلوماسيين عمل لا أخلاقي وتعسفي، ومنافٍ لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على ضرورة عدم التعرض للواجهات السياسية والدبلوماسية في أي بلد كان".

وأعرب بوزان عن استيائه، مؤكداً أن مثل هذا الاختطاف يؤدي "بشكل مباشر إلى تفكك العلاقات الاجتماعية بين شعوب المنطقة".

واختتم بقوله "من المعلوم للجميع أنه لا يحق لأي جهة اعتقال سياسيين أو دبلوماسيين يمثلون منطقة بدون سبب واضح أو جرم مقترف، إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني اعتقل واختطف ولم يكشف عن مصير المختطفين، في خرق للقوانين والأعراف الدولية".

يشار إلى أن سلطات حزب الديمقراطي الكردستاني أطلقت أمس الخميس سراح عضوي علاقات حزب الاتحاد الديمقراطي فيما أبقت على ممثل الإدارة الذاتية مختطفاً لديها، دون توضيح أسباب ودوافع الاختطاف.

(س ر)

ANHA