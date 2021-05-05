مسؤول سوداني: سد النهضة يشكل تهديدًا لنصف سكان السودان

وقال عباس، الأربعاء، إن "إثيوبيا تريد قواعد استرشادية وليس اتفاقًا"، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي والإثيوبيين يعرفون تأثير هذا السد، كما أضاف أنه عندما نفذت إثيوبيا الملء الأول انخفض منسوب المياه.

إلى ذلك شدد عباس على أن أي غياب للمعلومات يعوق تشغيل سد الروصيرص، موضحًا أن تبادل البيانات مع إثيوبيا حول السد حق للسودان وليس منحة من إثيوبيا.

وأعلن أن السودان حريص على التفاوض مع كل الأطراف للوصول إلى حلول يتفق عليها الجميع بعيدًا عن سياسة التفاوض من أجل التفاوض فقط، مؤكدًا أن الدعوة للعودة إلى مفاوضات سد النهضة بنفس المنهج السابق شراء للزمن.

كما لفت إلى أن السودان مُصرّ على التفاوض باعتباره الوسيلة الوحيدة لإنهاء هذه الإشكالية.

وحذر السفير المصري في واشنطن، معتز زهران، الثلاثاء، من أن تكرار ممارسات إثيوبيا الأحادية في أحواض الأنهار ستكون له تبعات وآثار جسيمة في نهر النيل.

(ش ع)