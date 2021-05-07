مسؤول سعودي يؤكد إجراء محادثات مع إيران

قال مسؤول في وزارة الخارجية السعودية لوكالة رويترز، اليوم الجمعة، إن المحادثات بين السعودية وإيران تهدف إلى الحد من التوترات الإقليمية لكن من السابق لأوانه الحكم على النتيجة وإن الرياض تريد رؤية "أفعال يمكن التحقق منها".

وكانت تصريحات رئيس تخطيط السياسات في الوزارة السفير رائد كريملي، أول تأكيد علني من الرياض على أن الخصمين يجرون محادثات مباشرة.

وأعرب السفير كريملي في حديث للوكالة، عن أمله في نجاح المحادثات، لكنه أكد أنه من السابق لأوانه الوصول إلى أي استنتاجات محددة.

وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، أعلن أمس، أن بغداد استضافت أكثر من جولة حوار واحدة بين السعودية وإيران خلال الفترة الماضية.

(م ش)