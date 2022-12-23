مسؤول روسي: موسكو ستحظر إمدادات النفط للدول التي تمتثل لسقف الأسعار ومستعدون لخفض الإنتاج

نقلت وكالة الإعلام الروسية، الجمعة، عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قوله إن روسيا قد تقلص إنتاجها من النفط بما يتراوح بين خمسة وسبعة بالمئة في أوائل العام 2023.

وأشار نوفاك إلى أن بلاده سترد على قرار فرض سقف أسعار على النفط من خلال حظر توريد النفط والمنتجات البترولية للدول والكيانات القانونية التي ستمتثل لهذا الشرط في العقود، لافتاً إلى أن موسكو مستعدة لخفض الإنتاج والذي يمكن أن يتراوح بين 5 و7%.

وذكّر نوفاك أن بلاده تعد مرسوماً خاصاً سيتم إصداره قريباً بشأن رد موسكو على قرار فرض سقف على سعر النفط الخام الذي حددته دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي.

وفرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا حداً أقصى لسعر النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل وبدأ سريانه في الخامس من كانون الأول.

وجاء ذلك إضافة إلى الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الخام الروسي المنقولة بحراً، وتعهدات من الولايات المتحدة وكندا واليابان وبريطانيا باتخاذ إجراء مماثل.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الخميس، إنه سيصدر مرسوماً خلال الأسبوع المقبل يفصل رد موسكو على سقف الأسعار.

(م ش)