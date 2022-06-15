مسؤول روسي: لا توجد صفقة بين روسيا وتركيا حول أوكرانيا وسوريا

وأضاف لافرنتييف في تصريحات صحفية: "كثيرون الآن، ربما سمعتم، يقولون إنه فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة، ضعف اهتمام روسيا بسوريا. تريد دول أوروبية أن ترى تطور الوضع في سوريا وفقاً لأنماطها.. لا يوجد أي صفقة بين روسيا وتركيا حول أوكرانيا وسوريا، نحن لا نتخلى عن حلفائنا في المنطقة. أريد أن أقول إن الصراع السوري والتسوية ما زالت في أولويات السياسة الخارجية الروسية".

وبحسبه، لا يزال الوضع في سوريا صعباً، وستواصل موسكو تقديم المساعدة للجانب السوري.

ولفت لافرنتييف إلى أن الوقت قد حان لاستكمال آلية المساعدة عبر الحدود لسوريا: "كثيرون الآن قلقون بشأن مواصلة عمل الآلية العابرة للحدود. ينتهي سريان القرار 2585 في 10 تموز/ يوليو. وحتى الآن، لا نرى أي تقدم من جانب الغرب في إضعاف نظام العقوبات. هذه الآلية تم إنشاؤها كتدبير مؤقت، وربما حان الوقت لجميع المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي، والتي تمر بشكل قانوني عبر أراضي سوريا، أن تمر عبر دمشق".

وأضاف إن الغرب لم يفِ بالتزاماته بتنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر التي وعد بها قبل عام: "لذلك، في ظل هذه الظروف، من المحتمل أن ننظر في مسألة تقليص الآلية العابرة للحدود. ربما نفكر في تطوير بعض الآليات الجديدة لتقديم المساعدة واستعادة الاقتصاد السوري من قبل المجتمع الدولي".

وفي حديثه عن عقد الجلسة المقبلة لما تسمى "اللجنة الدستورية السورية"، أشار لافرنتييف إلى أن "روسيا ترى أنه من الضروري اختيار مكان جديد، لأن جنيف فقدت وضعها المحايد".

وأشار لافرينتييف إلى أن روسيا تعتبر "العملية العسكرية الجديدة المحتملة لتركيا" في شمال سوريا خطوة غير عقلانية ستؤدي إلى زيادة التوتر في البلاد. "نعتقد أن هذه العملية ستكون خطوة غير معقولة يمكن أن تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع وتصعيد التوتر وجولة جديدة من المواجهة المسلحة في هذا البلد".

وبحسب لافرينتييف، فإن روسيا في محادثات نور سلطان ستحث تركيا على الامتناع عن هذه الخطوة وحل المخاوف التي أثيرت من خلال الحوار بين الطرفين.

(ش ع)