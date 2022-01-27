مسؤول روسي يدعو إلى المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة في أزمة أوكرانيا

وقال مسؤول أمني روسي كبير يوم الخميس إن على روسيا والولايات المتحدة الانخراط في الدبلوماسية لحل الأزمة في أوكرانيا وعدم تصعيد التوترات لتسجيل نقاط سياسية، بحسب وكالة رويترز.

ونشرت وكالة الإعلام الروسية هذه التصريحات اليوم بعد أن سلمت واشنطن ردودًا مكتوبة على مجموعة من المطالب الأمنية التي قدمتها موسكو العام الماضي أثناء قيامها بتعزيز القوات بالقرب من أوكرانيا، مما أثار مخاوف من حدوث غزو وشيك.

روسيا، التي تنفي التخطيط لهجوم، لم تعلق بعد علنًا على محتوى الردود المكتوبة من واشنطن.

ونقل عن الرئيس السابق دميتري ميدفيديف قوله "من الواضح هنا أن الطريق الوحيد المهم هو التوصل إلى اتفاق بشأن الضمانات الأمنية، من خلال الوسائل السياسية الدبلوماسية، والمفاوضات، واستخدام مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة".

وقال إن فكرة نشوب صراع بين روسيا وواشنطن بشأن أوكرانيا ستكون "سيناريو كارثيًّا" وأعرب عن قلقه من أن "الرؤوس الساخنة" الموجودة في الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والتي تتخيل مثل هذا السيناريو. قال: "أنا أعتمد على أن هذا لن يحدث أبدًا".

تتناسب تعليقاته مع نمط الخطاب الأكثر ليونة من موسكو بعد أسابيع من التصريحات المتشددة من قبل كبار المسؤولين خلال الأزمة.

(م ش)