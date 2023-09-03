مسؤول روسي رفيع يحذر اليابان من مواجهة عسكرية

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، من أن اليابان تكثّف تقديم المساعدات لنظام كييف، وتنجرّ بذلك إلى مواجهة عسكرية، حسب ما أوردته وكالة روسية.

وقال ميدفيديف: "بلادنا تواصل القتال ضد النازية التي تطل برأسها الآن في أوكرانيا، مهما بدا الأمر حزيناً ومؤسفاً، وبدعم من الأوصياء الغربيين الذين كانوا حلفاءنا خلال تلك السنوات، سنوات الحرب الوطنية العظمى، ومن المؤسف أن الجارة اليابان تقدم المساعدات على نحو متزايد لنظام كييف وتنجرّ إلى مواجهة عسكرية".

وأفادت الدفاع اليابانية في التقرير السنوي بأن تحليق القاذفات الروسية والصينية بشكل متكرر ومرور السفن الحربية التابعة للبلدين يُعَدّ "استعراضاً واضحاً للقوة ضد بلدنا".

وأشار التقرير إلى أن "الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين تثير قلقاً شديداً"، معتبراً للمرة الأولى أن الصين تشكّل "أكبر تحدّ استراتيجي" نظراً "لمواقفها الخارجية الحالية وأنشطتها العسكرية وغيرها من الأنشطة التي أصبحت مصدر قلق خطير لليابان والمجتمع الدولي".

وأضاف "الكتاب الأبيض" الياباني أن "عدم تبني الصين أي شفافية في سياستها الدفاعية يُشكّل مخاوف أمنية خطيرة". علاوة على ذلك، وصفت وزارة الدفاع اليابانية روسيا في تقريرها بأنها "تهديد مباشر لأوروبا".

(م ش)