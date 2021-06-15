مسؤول رفيع في الكرملين: بوتين وبايدن سيناقشان جميع القضايا بما فيها سورية وأوكرانيا

وصرح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف للصحفيين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن سيناقشان تقريبًا جميع المشاكل التي تهم موسكو وواشنطن في اجتماع جنيف في 16 حزيران، بما في ذلك القضايا الثنائية العالقة والاستقرار الاستراتيجي والصراعات الإقليمية، بحسب وكالة تاس الروسية.

وأشار إلى أن "جميع القضايا التي تهم الولايات المتحدة ونحن على حد سواء ستوضع على النسخة النهائية من جدول الأعمال".

وقال أوشاكوف إنها تشمل بشكل خاص "الوضع الحالي في العلاقات الروسية الأمريكية وآفاقها المستقبلية، والاستقرار الاستراتيجي الرئيس وقضايا الأمن السيبراني"، مضيفًا: "من الواضح أنه سيتم أيضًا مناقشة قضايا ثنائية محددة تتطلب حلولًا".

بالإضافة إلى ذلك، سيتم التطرق إلى "القضايا المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والمناخ والقطب الشمالي ومكافحة جائحة فيروس كورونا". وأوضح مساعد الرئيس الروسي أنه كان من المتوقع أن تناقش القضايا بهذا الترتيب على الرغم من أن الرؤساء "يمكنهم تغيير جدول الأعمال بالكامل والبدء في مناقشة بعض الأمور الأخرى".

وأضاف: "ستكون هناك قضايا إقليمية، بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط، وسوريا، وليبيا، وأفغانستان، قره باغ، وشبه الجزيرة الكورية والاتفاق النووي الإيراني، ومن الواضح، أوكرانيا أيضًا".

وأكد أوشاكوف أن الوفد الروسي ضم المبعوث الرئاسي الخاص لسوريا ألكسندر لافرنتييف ونائب رئيس ديوان الرئاسة الروسية ديمتري كوزاك، وأشار أوشاكوف إلى أن "هذا يشير إلى أن أوكرانيا وسوريا ستكونان من بين القضايا التي سيتطرق إليها الرئيسان".

وبحسب مساعد الرئيس الروسي، فإن الأطراف "عملت جاهدة" على تطوير جدول أعمال القمة "بطبيعة الحال كانت هناك بعض الخلافات والتناقضات، لكننا توصلنا إلى تفاهم مشترك حول شكل الاجتماع بسرعة كبيرة، بالإضافة إلى القضايا التي ستتم مناقشتها".

وردًّا على سؤال حول إمكانية مناقشة الوضع حول المعارض أليكسي نافالني في القمة، كرر أوشاكوف: "يمكن للرؤساء إثارة أي قضية"، وأجاب بنفس الطريقة على سؤال ما إذا كان سيتم مناقشة الوضع في بيلاروسيا، وأشار "مرة أخرى، لا أستبعد أن يتطرق الأمريكيون إلى هذه القضية، خاصة لأنهم ناقشوا كل هذا مع الناتو والاتحاد الأوروبي".

(م ش)