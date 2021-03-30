مسؤول إيراني: طهران ترفض عرضًا أمريكيًّا لعقد محادثات نووية وسط عرض لرفع العقوبات

وقال تقرير لصحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية، إن إيران رفضت عرضًا أمريكيًّا - كشفت عنه صحيفة بوليتيكو الأمريكية يوم الثلاثاء - لبدء مفاوضات بشأن اتفاق نووي جديد مقابل رفع بعض العقوبات الأمريكية.

وقالت إيران إنها لن توقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ قبل أن ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات، حسبما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن مسؤول لم يذكر اسمه ردًّا على تقرير إعلامي أمريكي أن واشنطن ستقدم اقتراحًا جديدًا لبدء المحادثات.

وقالت قناة "برس تي في" التي تديرها طهران على موقعها على الانترنت "مسؤول إيراني كبير قال إن طهران لن توقف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة إلا إذا رفعت الولايات المتحدة جميع عقوباتها على إيران أولًا".

وأضافت أن "المسؤول قال إن طهران ستخفض بشكل أكبر التزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 إذا لم ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات، محذرًا من أن الوقت ينفد بسرعة".

وكان الرفض الإيراني لمحادثات جديدة هي المرة الثالثة التي ترفض فيها طهران عرضًا أمريكيًّا لفتح محادثات حول اتفاق نووي جديد واستمرار العقوبات الدولية ضد النظام.

وتسعى إدارة بايدن إلى إشراك إيران في محادثات بشأن استئناف الجانبين الامتثال للاتفاق الذي رفع بموجبه العقوبات الاقتصادية عن طهران مقابل قيود على برنامج إيران النووي لجعل تطوير سلاح نووي أكثر صعوبة.

وفي الوقت نفسه، أرادت واشنطن ضمان عودة إيران بالكامل إلى الحدود بطريقة يمكن أن تمنحها نفوذًا للتفاوض بشأن تنازلات جديدة لم تكن جزءًا من الاتفاق النووي لعام 2015 من إيران.

وقالت بوليتيكو إن اقتراحًا أمريكيًّا لا يزال قيد الإعداد، سيطلب من إيران وقف بعض أنشطتها النووية، مثل العمل في أجهزة الطرد المركزي المتقدمة وتخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 20٪، مقابل بعض الراحة من العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وعلى الرغم من التقارير الإيرانية الأولية التي ترفض إنهاء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ في هذه المرحلة، لم يكن هناك رفض لمطلب الولايات المتحدة بوقف العمل في أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

وكلتا المسألتين مهمتان إذا أرادت إيران تقليص جدولها الزمني الحالي المقدّر بثلاثة أشهر لتكون قادرة على تطوير قنبلة نووية.

ومع ذلك، في الماضي، أخبر خبراء الاستخبارات الإسرائيليون صحيفة جيروزاليم بوست أن طهران واجهت مشكلة في تطوير أجهزة طرد مركزي نووية متطورة.

وحتى الإعلانات الأخيرة عكست أن طهران لديها عدد قليل من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة العاملة ولم تتعافَ بالضرورة من تدمير مرفق تجميع أجهزة الطرد المركزي المتقدم الرئيس في تموز/ يوليو 2020، والذي نسبته طهران إلى إسرائيل.

(م ش)