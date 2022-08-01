مسؤول إيراني: لدينا الوسائل التقنية لإنتاج قنبلة ذرية لكننا لا نخطط لذلك

نقلت وكالة فارس الإيرانية عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، قوله يوم الإثنين، إن إيران لديها القدرة التقنية على إنتاج قنبلة ذرية لكنها لا تنوي القيام بذلك.

وكرر إسلامي تصريحات أدلى بها كبير مستشاري المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي كمال خرازي، في تموز.

وقال خرازي، إن طهران "قادرة فنيا" على صنع قنبلة نووية. وقال في تصريحات صحفية: "خلال أيام قليلة تمكنا من تخصيب اليورانيوم لما يصل إلى 60 بالمئة ويمكننا بسهولة إنتاج يورانيوم مخصب لنسبة 90 بالمئة... إيران لديها السبل الفنية لصنع قنبلة نووية لكنها لم تتخذ بعد قرار صنعها".

وقال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، الأحد، إن إيران استجابت لاقتراح جوزيف بوريل، الهادف إلى إنقاذ الاتفاق النووي، وتسعى لاختتام سريع للمفاوضات.

وقال بوريل يوم الثلاثاء إنه اقترح مسودة نص جديدة لإحياء الاتفاق.

(م ش)