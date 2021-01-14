مسؤول إيراني: الغارات الإسرائيلية على دير الزور لم تسفر عن أي ضحية

نقلت وكالة فارس للأنباء الخميس، عن مساعد لقائد العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني أن الغارات الإسرائيلية الأربعاء على مواقع عسكرية في شرق سوريا لم توقع "أي ضحية".

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 57 جندياً ومقاتلاً موالياً لحكومة دمشق قتلوا فجر الأربعاء في هذه الغارات التي تشكل الهجوم الأكثر دموية الذي تشنه إسرائيل في سوريا منذ بدء النزاع في هذا البلد.

وأضاف المرصد أن الضربات التي استهدفت مخازن أسلحة ومواقع عسكرية في محيط مدينة دير الزور وفي صحراء البوكمال والميادين أسفرت عن مقتل 14 من قوات حكومة دمشق على الأقل و43 من عناصر القوات الإيرانية بينهم 16 عراقياً و11 أفغانياً.

وردت وكالة فارس أن هذه المعلومات "أكاذيب ودعاية إعلامية" وذلك نقلاً عن أحاد كريم خاني وهو مساعد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري المكلف بالشؤون السياسية، مضيفاً أن "هذا الهجوم لم يسفر عن أي ضحية".

وفي الأسابيع الأخيرة، تكثفت الهجمات المنسوبة إلى إسرائيل في شرق سوريا، حيث ينتشر مقاتلون يحظون برعاية إيرانية في محافظة دير الزور المحاذية للحدود العراقية.

(ي ح)