مسؤول إسرائيلي: إيران تهدد المنطقة ولن نسمح لها بامتلاك نووي

وجاء ذلك خلال كلمة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولتا، اليوم الأحد، في منتدى الأمن الإقليمي "حوار المنامة" المنعقد حاليًّا في البحرين بحضور دولي واسع.

وقال حولتا: "إذا حققت إيران طموحاتها النووية، فإن المنطقة العربية والعالم سيواجهان تهديداً ليس له مثيل".

وأكد أن إيران والمجموعات الموالية لها لا تزال تهدد أمن إسرائيل والمنطقة وتواصل التغذي على الفوضى.

وأشار إلى جميع الهجمات التي تنفذها إيران والمجموعات الموالية لها ليست دفاعية، وإنما هجومية تهدف إلى إيذاء جيرانها.

وأضاف: "الاتفاقات الإبراهيمية كانت رسالة واضحة مفادها أن التعاون والابتكار والرؤى الطموحة هي المحركات الدافعة لمستقبل أفضل لشعوب المنطقة".

وتابع: "نواجه تهديدات أمنية بشكل يومي على جبهات عدة من قبل ميليشيات ذات توجه أيديولوجي متطرف".

ومضى في حديثه: "نقدر موقف الولايات المتحدة الداعم لأمن واستقرار إسرائيل، والبلدان يتشاركان الهدف نفسه الذي يسعى إلى منع إيران من الحصول على أي سلاح نووي".

(ش ع)