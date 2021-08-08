مسؤول إسرائيلي يكشف عن تأهبهم الكامل لأي سيناريو محتمل مع حزب الله

وقال مسؤول أمني إسرائيلي للهيئة العامة للبث الإسرائيلي "أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من أيام قتال"، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل.

وأشار المسؤول الذي وصفته الهيئة بالكبير دون أن تذكر اسمه، إلى أن "الوضع في لبنان مقلق، وأن هناك إدراك بفتح جبهة على الحدود".

لكنه استدرك "لا نية لدى إسرائيل في التصعيد، ولكنها لن تسلم باستمرار إطلاق النار من لبنان، وهي مستعدة لكافة السيناريوهات".

وشهدت الأسابيع الأخيرة حالة من التوتر الشديد على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية.

وتبادلت إسرائيل وحزب الله اللبناني الاتهامات بالمسؤولية عن حالة التوتر، التي أعقبت إطلاق صواريخ من لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه تل أبيب.

(ل د)