مسؤول إماراتي يطالب حكومة دمشق بمعالجة القضايا التي تهم جيرانها

وأكد قرقاش، خلال جلسة عقدها ضمن فعاليات اليوم الثاني لمنتدى الإعلام العربي في دبي، تحت عنوان "المنطقة العربية: السيناريو والمستقبل"، أن السياسة الخارجية لدولة الإمارات عنوانها الاستقرار للجميع، مشيراً إلى الحاجة لتعزيز التعاون في جميع المجالات.

وفي الشأن العربي، قال قرقاش إن إعادة سوريا لجامعة الدول العربية هو قرار صائب، ولكن "يجب على دمشق تسهيل القرار العربي"، لافتاً إلى أنه لا بد من "استرجاع صيغة التعاون العربي بعيداً عن الصياغة القديمة".

وكانت جامعة الدول العربية، قررت في أيار الماضي خلال قمّتها الأخيرة في جدة السعودية، إعادة سوريا إلى مقعدها في الجامعة بعد انقطاع دام 12 عاماً.

(م ش)