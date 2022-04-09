مسؤول غربي: موسكو أسندت قيادة قواتها في أوكرانيا إلى جنرال شارك في الحرب في سوريا

وأكد مسؤول غربي أن روسيا أعادت تنظيم قيادة عملياتها في أوكرانيا، وعينت قائداً جديداً يتمتع بخبرة واسعة في العمليات القتالية في سوريا.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريحات لمراسل شؤون الدفاع في بي بي سي، غودرن كوريرا، إن قائد المنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا، الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، هو من يقود القوات الروسية في أوكرانيا الآن.

وبحسب المسؤول الغربي، فإن الخبرة الكبيرة التي اكتسبها دفورنيكوف، أثناء قياد القوات الروسية في سوريا، تجعل من المتوقع "أن تتحسن القيادة الروسية بشكل عام".

وقال المسؤول إن التدبير الجديد جاء في محاولة لتحسين التنسيق بين الوحدات المختلفة، حيث كان يجري تنظيم وقيادة الوحدات الروسية المقاتلة في السابق بشكل منفصل.

ويرى مراقبون أن روسيا تواجه حتى الآن صعوبات لتحقيق أهداف حربها بعد 44 يوماً من تحركها العسكري، فقد أخفقت في الاستيلاء على مدن رئيسة مثل كييف قبل أن تحولت أنظارها في النهاية إلى منطقة دونباس في الشرق.

وقال المسؤول: "ما لم تكن روسيا قادرة على تغيير تكتيكاتها، فمن الصعب للغاية أن ينجحوا حتى في هذه الأهداف المحدودة التي أعادوا تحديدها".

وأضاف المسؤول أن "الضرورات السياسية قد تكون لها الأسبقية على الأولويات العسكرية، ما قد يدفع روسيا قدماً لتحقيق نوعٍ من النجاح قبل 9 أيار، عندما تحتفل البلاد بذكرى النصر في الحرب العالمية الثانية".

(م ش)