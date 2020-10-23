مسؤول في مخيم الهول: أول دفعة من الأُسر السورية تخرج الأسبوع المقبل 

وأصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الـ 10 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري قراراً يقضي بإخراج الأسر السورية الراغبة بالخروج من مخيم الهول، بناء على الاجتماع المنعقد بتاريخ 5 تشرين الأول بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومجلس سوريا الديمقراطية وهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة الداخلية.

وعليه باشرت إدارة مخيم الهول منذ صدور القرار، اتخاذ الإجراءات المناسبة لتسهيل آلية إخراج الأسر الراغبة بالخروج من المخيم.

وفي هذا السياق افتُتحت مكاتب لتسجيل طلبات الأسر الراغبة بالخروج، والعمل على تثبيت وثائقها الرسمية، بحسب ما أشار إليه مسؤول مكتب العلاقات في مخيم الهول، جابر مصطفى.

وقال مصطفى إن عدد الأسر السورية التي قدمت طلبات الخروج منذ افتتاح المكاتب، وحتى اليوم، بلغ 50 أسرة.

وأضاف: "هناك تسهيلات في آلية التسجيل والإجراءات، من أجل إخراج أكبر عدد من الأسر من المخيم".

وأمام إحدى المكاتب كان يتجمع عدد من السوريين الذين كانوا يقدمون أوراق تسجيلهم إلى المكتب، ومن بينهم النازح خالد جمال الراوي من أهالي الريف الشرقي لمدينة دير الزور.

وقال الراوي : "طلبوا مني إثباتات شخصية رسمية، تثبت بأني سوري، وتثبت منطقتي التي أرغب بالذهاب إليها".

أما بالنسبة للإجراءات الخاصة بالنساء اللواتي لديهن أطفال، قالت النازحة صفاء عبد الرزاق الخالدي من مدينة دير الزور: "الأوراق التي طُلبت مني هي أوراق ثبوتية، وثبوتيات الأطفال الذين برفقتي والتي تؤكد أنهم أولادي، وبأنهم سوريون".

وسابقاً كانت الأسر السورية قادرة على الخروج من المخيم وفق نظام "الكفالة" إذ تتكفل العشائر العربية بالأسر التي تعرفها، وتعمل على إخراجها بالتنسيق مع إدارة المخيم والجهات المشرفة.

وفي هذا السياق، قال مسؤول مكتب العلاقات في مخيم الهول، جابر مصطفى: "هناك تسلسل زمني لإخراج الأسر السورية من المخيم، نحن نعمل حالياً على كل الكفالات التي كانت تُقدم لإدارة المخيم".

وعن موعد إخراج أول دفعة قال مصطفى: "عملية التسجيل مستمرة، وهناك مساعٍ لإخراج أول دفعة الأسبوع المقبل".

ويقطن مخيم الهول بحسب آخر إحصائية لإدارة المخيم، 6706 أسرة سورية، تضم 24223 شخصاً، من مناطق سورية مختلفة "حلب، حمص، تدمر، البادية، دير الزور، الرقة، الطبقة، الباب.

وبالإضافة إلى الأسر السورية، يوجد في المخيم الواقع 45 كم شرق مدينة الحسكة، 8209 أسرة عراقية و2778 أسرة أجنبية من جنسيات عربية وأوروبية.

(ح)

ANHA