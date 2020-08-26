مسؤول أوروبي: تركيا على طاولة العقوبات غدًا

ومن المقرر عقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في برلين في 27-28 أغسطس/ آب الجاري، سيقدم بوريل خلالها خيارات للاتحاد الأوروبي للتعامل مع تركيا بشكل عام، ويتضمن التنقيب غير القانوني لتركيا عن الغاز في شرق البحر المتوسط، بالإضافة ​​إلى الهجرة، وتدخل أنقرة في ليبيا وسوريا.

وأضاف إن الاجتماع سيناقش فرض العقوبات على الشخصيات والكيانات القانونية التركية.

وبدورها طالبت أثينا بفرض عقوبات على قطاع البنوك التركية، وأكد المسؤول أن الخيارات المقترحة من جانب السلطة التنفيذية ستكون "عقوبات واسعة".

وشدد المسؤول على أن الاتحاد الأوروبي قلّص سابقًا من مساعدات الانضمام المخصصة لتركيا، مضيفًا أن إحدى دول الأعضاء طالبت بسحب ملف عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي من التداول.

وأشارت الشبكة الإعلامية المتخصصة في سياسات الاتحاد الأوربي إلى أنه ليس من المتوقع اتخاذ قرار نهائي في برلين، إنما النقاشات ستكون معمقة، مبينًا أنه لم يسفر عن زيارة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى أثينا وأنقرة يوم الثلاثاء، عن أي نتائج ملموسة.

وأوضح مسؤول في الاتحاد الأوروبي أن أي حوار مع تركيا سيتم بشرط واحد: أن توقف أنقرة أي نشاط غير قانوني في شرق البحر المتوسط.

ووصفت النائبة الفرنسية ناتالي لويسو الشهر الماضي أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وصلت إلى طريق مسدود.

(م ش)