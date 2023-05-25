مسؤول أوكراني يؤكد: الهجوم المضاد بدأ منذ أيام

أكد ميخايلو بودولاك، مستشار الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، اليوم، أن الهجوم المضاد الأوكراني بدأ منذ عدة أيام ومستمر، خلال مقابلة مع قناة "راي" الإيطالية، وأن المعارك محتدمة على طول 1500 كيلومتر من الحدود.

وأوضح أن بودولاك أن: "أوكرانيا لن تستخدم الأسلحة الغربية داخل أراضي روسيا الاتحادية، لكنها ستستخدم هذه الأسلحة ضد الروس لتحرير شبه جزيرة القرم ودونباس".

بودولاك أضاف: "لا نريد ضرب أراضي روسيا، سنستخدم الأسلحة التي قدمها الغرب لتدمير مواقع روسيا في الأراضي التي احتلتها موسكو، بما في ذلك دونباس وشبه جزيرة القرم".

وسبق أن ذكر نائب رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، في مقابلة مع وسائل إعلام ألمانية، 26 شباط الماضي، إنه يجري التخطيط لـ "هجوم مضاد" يهدف إلى ما وصفه "دق إسفين في الجبهة الروسية في الجنوب بين شبه جزيرة القرم والبر الرئيس لروسيا".

لكنه رجّح آنذاك أن اللحظة المحددة لانطلاقه ستعتمد على عدة عوامل، في مقدمتها توريد الأسلحة الغربية، دون أن يستبعد في الوقت ذاته "ضرب مستودعات الأسلحة في روسيا"، لا سيما في بيلغورود الروسية.

كذلك أكد أن الهدف النهائي للهجوم المضاد "تحرير جميع الأراضي الأوكرانية المحتلة بما في ذلك شبه جزيرة القرم".

(د ع)