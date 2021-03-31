مسؤول عراقي: واشنطن تمدد إعفاء استيراد العراق للطاقة الإيرانية

وافقت الولايات المتحدة على تمديد إعفاء العراق من العقوبات على إيران في استيراده للطاقة، لمدة أربعة أشهر، بحسب ما ذكره مسؤول عراقي لوكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء.

وهذا الإعفاء هو الأول الذي يُعطى في ظلّ إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، ولأطول مدة يسمح بها القانون، ويأتي قبل أيام من "حوار استراتيجي" بين البلدين.

وعلى الرّغم من أنّ العراق بلد نفطي، إلا أنّه يعتمد بشدّة على إيران في مجال الطاقة، إذ يستورد منها ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء وذلك بسبب بنيته التحتية المتهالكة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

وانسحبت الإدارة الأميركية السابقة برئاسة دونالد ترامب من الاتفاق النووي مع إيران وأعادت في نهاية 2018 فرض عقوبات عليها، ما يحول دون تعامل الكثير من الدول والشركات العالمية مع الحكومة أو مع شركات إيرانية خوفًا من أن تطالهم العقوبات.

لكن الإدارة الأميركية واصلت منح إعفاءات للعراق إلى حين أن يعثر على موردين آخرين، وكان آخرها في كانون الثاني/ يناير لمدة ثلاثة أشهر.

وبموجب الإعفاء الجديد الذي أعطته إدارة بايدن، سيتمكّن العراق من الاستمرار في استيراد الكهرباء والغاز من جارته الشرقية لأربعة أشهر، أي منذ مطلع نيسان/ أبريل وحتى مطلع آب/أغسطس المقبل، كما أوضح المسؤول العراقي الذي طلب عدم نشر اسمه.

ووفقًا للوكالة، فمن الواضح أن إدارة بايدن ترغب بمدّ اليد إلى الحكومة العراقية من خلال هذه الخطوة، قبل "حوار استراتيجي" جديد من المقرر أن ينطلق افتراضيًا في السابع من نيسان/ أبريل، فيما الحكومة أمام تحديات تتمثل في نفوذ كبير لفصائل مسلحة موالية لإيران يعيق عملها، وقبل صيف حار يتوقع أن يشهد فيه العراق احتجاجات شعبية على خلفية انقطاع الكهرباء.

وعلى بغداد أيضًا حل نقاط خلافية مع طهران التي تطالبها بسداد ما يزيد عن ست مليارات دولار من المتأخّرات، هي فواتير مستحقّة على وزارة الكهرباء العراقية التي تمنعها العقوبات الأميركية من دفع أي مبلغ بالدولار لإيران.

بينما أبلغت مصادر غربية وعراقية الوكالة أن المسؤولين العراقيين مُنحوا ضوءًا أخضر من الولايات المتحدة للإفراج عن الأموال المستحقة لإيران مقابل واردات الغاز، والبالغة ملياري دولار، عبر حساب مصرفي سويسري.

(م ش)