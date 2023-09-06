مسؤول أميركي: واشنطن ستواصل جهودها لكي يمتلك الأوكرانيون ما هم بحاجة إليه في المعركة

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء، إلى كييف في زيارة لم يعلن عنها مسبقاً، من المقرر أن يعلن خلالها عن مساعدة مالية جديدة لأوكرانيا بقيمة أكثر من مليار دولار، حسب وكالة فرانس برس.

في هذا الصدد، صرّح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية خلال الرحلة إلى كييف: "نتوقع أن يعلن وزير الخارجية عن تمويل أميركي جديد لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار".

وهذه رابع زيارة يجريها بلينكن منذ بدء التحرك العسكري الروسي في أوكرانيا في شباط 2022.

وخلال اجتماعاته مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي ورئيس وزرائه دنيس شميغال ووزير خارجيته دميترو كوليبا، سيبحث الوزير الأميركي الاحتياجات الأوكرانية خصوصاً في مجال المساعدة العسكرية، حسب فرانس برس.

وأكد المسؤول الأميركي أن واشنطن ستواصل جهودها لكي يمتلك الأوكرانيون ما هم بحاجة إليه في هذه المرحلة من المعركة، في إشارة للهجوم المضاد الذي أطلقته كييف منذ حزيران ضد القوات الروسية التي تحتل حوالي 20 بالمائة من الأراضي الأوكرانية في جنوب وشرق البلاد.

كما قال نفس المصدر: "إنها معدات ليس فقط للضربات إنما أيضاً من أجل تحقيق خرق فعلي لخطوط الدفاع التي أقامها الروس"، مشيراً إلى أن "الدفاع الجوي يبقى من أهم الأولويات". مضيفاً: "حققت القوات الأوكرانية تقدماً لافتاً في الجنوب خصوصاً، لكن أيضاً في الشرق في الأيام والأسابيع الماضية، لكنني أرى أن الأهم هو أن نحصل على تقييم حقيقي من الأوكرانيين أنفسهم".

(م ش)