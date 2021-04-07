مسؤول أميركي: إسرائيل أبلغت أميركا باستهداف السفينة الإيرانية

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه قوله: "إن الإسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة أن قواتهم ضربت السفينة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء".

وأردف أن الإسرائيليين وصفوا الهجوم بأنه انتقام من الضربات الإيرانية السابقة للسفن الإسرائيلية، والسفينة تضررت بشدة.

كما أضاف أنه من المتوقع أن يكون الإسرائيليون قد أخّروا الهجوم على السفينة الإيرانية بهدف إعطاء الوقت لحاملة الطائرات الأميركية دوايت أيزنهاور للابتعاد من المنطقة، مشيرًا إلى أن أيزنهاور كانت على بعد حوالي 200 ميل عندما أصيبت السفينة في عرض البحر.

وفي وقت سابق، نفى مسؤولون أميركيون مسؤولية واشنطن عن الهجوم على السفينة الإيرانية في البحر الأحمر.

وتستخدم تل أبيب، منذ نهاية عام 2019، أسلحة خصوصًا الألغام البحرية (عبوات ناسفة) لضرب السفن الإيرانية أو تلك التي تحمل بضائع إيرانية تبحر إلى سوريا عبر البحر الأحمر وفي مناطق أخرى.

(ش ع)