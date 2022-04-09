مسؤول أميركي: بايدن ليس في وارد إزالة الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب الأميركية

تخطط إدارة بايدن لرفض مطالبة إيرانية بأن ترفع الولايات المتحدة تصنيفها للحرس الثوري كمنظمة إرهابية كشرط لتجديد الاتفاق النووي لعام 2015 مما يعرض إتمام الصفقة للخطر، بحسب صحيفة الواشنطن بوست الأميركية.

وأخبر مسؤول كبير في الإدارة الصحيفة أن الرئيس بايدن لا ينوي التنازل عن التصنيف الإرهابي، على الرغم من أن هذا قد يكون بمثابة ضربة للصفقة، وقال المسؤول "يقع العبء على إيران في حال فشل الاتفاق. سوف يلتزم الرئيس بالمبادئ الأساسية. الإيرانيون يعرفون وجهات نظرنا".

وردًا على سؤال خلال مقابلة مع شبكة إن بي سي نيوز عما إذا كان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، أجاب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في وقت سابق من هذا الأسبوع "إذن، هم كذلك".

وتابع: "أنا لست متفائلًا بشأن احتمالات التوصل إلى اتفاق".

وبرزت مطالبة إيران للولايات المتحدة بإزالة الحرس الثوري الإيراني من قائمة "المنظمة الإرهابية الأجنبية" كعقبة رئيسة أمام إحياء الاتفاقية النووية لعام 2015.

وحثت الدول الأوروبية الولايات المتحدة على إيجاد صيغة حل وسط من شأنها أن تنقذ الاتفاق، الذي تم التفاوض على أحكامه الأساسية في فيينا خلال، العام الماضي.

لم تبتعد الإدارة عن المفاوضات مع إيران، ومن الممكن أن يتم التفاوض على صيغة مقبولة بمساعدة الحلفاء الأوروبيين التي من شأنها أن ترضي رغبة بايدن في عدم مكافأة تلك المنظمة، فيما اقترح الأوروبيون حلًا وسطًا تتعهد فيه إيران بتهدئة التوترات الإقليمية والتوقف عن مهاجمة الاميركيين.

ويقال إن الرئيس ينظر إلى مسألة الحرس الثوري الإيراني على أنها منفصلة عن المحادثات النووية، على الرغم من إصرار إيران على أن هناك صلة بينهما. يصر بايدن والمسؤولون الاميركيون الآخرون على اعتقادهم أن أنشطة الحرس الثوري الإيراني، من خلال شبكة الوكلاء، تؤثر بشكل مباشر على سلامة الأفراد الاميركيين وشركائها في المنطقة.

أحدث مثال على نشاط مشتبه به تدعمه إيران كان هجومًا مدفعيًا في ساعة مبكرة من صباح الخميس على قاعدة في شرق سوريا تُعرف باسم القرية الخضراء وتستخدمها القوات الاميركية هناك. وأصاب الهجوم أربعة جنود اميركيين. ولم يذكر البنتاغون ما إذا كانت الولايات المتحدة سترد.

وتراقب إسرائيل ودول الخليج العربية، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قضية تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمجموعة إرهابية عن كثب. إنهم يرون أنه اختبار لمصداقية إدارة بايدن والتزامها في الشرق الأوسط.

وصنفت وزارة خارجية ترامب الحرس الثوري الإيراني رسميًا على أنه منظمة إرهابية أجنبية عام 2019 على الرغم من حجج بعض كبار المسؤولين في الجيش الاميركي بأن هذه الخطوة غير ضرورية ومن المحتمل أن تأتي بنتائج عكسية.

إن إزالة التصنيف والعقوبات ذات الصلة من شأنه أن يزيد من توتر العلاقات مع السعوديين والإماراتيين، الذين تذمروا من عدم موثوقية الولايات المتحدة.

السؤال الأعمق هو ما إذا كان المأزق بشأن تسمية الحرس الثوري الإيراني سيخرج عن مسار ما بدا أنه جهد ناجح لإعادة فرض شروط الاتفاق النووي لعام 2015 مقابل رفع العقوبات الاقتصادية الاميركية ضد إيران. مسؤولو الإدارة يعترفون بأن مسودة الاتفاق بعيدة عن أن تكون مثالية.

تنظر الحكومة الإسرائيلية إلى الاتفاقية التي تم إحياؤها والتي تم تجديدها معًا في فيينا على أنها صفقة سيئة، لأن بعض بنودها ستنتهي بسرعة كبيرة، ولأنها يمكن أن توفر مسارًا لإيران حتى تمتلك في نهاية المطاف القدرة على صنع أسلحة نووية. لكن كبار المسؤولين الإسرائيليين يدركون أيضًا خطر عدم وجود صفقة، مما سيسمح للإيرانيين بالسباق بشكل أسرع نحو القدرة على صنع القنابل.

يخشى بعض المحللين من أنه إذا لم تكن إيران مقيدة باتفاقية جديدة، فإنها ستزيد التخصيب إلى مستوى 90٪، وقال مسؤولون إن طهران فكرت في اتخاذ هذه الخطوة بعد أن ألغى ترامب الاتفاق لكنها تراجعت بعد أن حذرت دول أوروبية إيران سرًا من أن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى فرض عقوبات جديدة.

(م ش)