وقال المسؤول الذي لم يتم الكشف عن اسمه لوكالة أسوشيتد برس أمس الجمعة، إن السودان وافق على تصنيف "حزب الله" تنظيمًا إرهابيًّا، على الرغم من أن البيان الأمريكي-السوداني-الإسرائيلي المشترك بشأن اتفاق التطبيع لم يتطرق إلى هذا الموضوع.

هذا ولم يعلق الجانب السوداني بعد على المسألة.

وتحاول الولايات المتحدة وإسرائيل إقناع شركائهما على إدراج "حزب الله" بأكمله على قائمة الإرهاب.

وأصبح السودان، أمس، ثالث دولة عربية منذ بداية العام الجاري، بعد الإمارات والبحرين، تقرر تطبيع العلاقات وتوقيع اتفاق السلام مع إسرائيل، بوساطة الولايات المتحدة.

(ش ع)