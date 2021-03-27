مسؤول أميركي لرويترز: لا نشترط تحرك إيران أولًا في مسألة الاتفاق النووي

وقال مسؤول أميركي لوكالة رويترز إن مسألة الطرف الذي يجب عليه أن يتخذ الخطوة الأولى لاستئناف الالتزام بالاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، ليست مشكلة بالنسبة إلى الولايات المتحدة، مما يشير إلى المزيد من المرونة من جانب واشنطن.

وقال المسؤول لرويترز، مشترطًا عدم نشر اسمه: "من يتحرك أولًا ليست المشكلة، المشكلة هي هل نتفق على الخطوات الذي سنتخذها على نحو متبادل".

وتسعى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى دفع إيران للدخول في محادثات بشأن استئناف البلدين التزام الاتفاق الذي رُفعت بموجبه عقوبات اقتصادية عن إيران مقابل قيود على برنامجها النووي.

وانسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق عام 2018، وأعاد فرض عقوبات على إيران، ما دفع الجمهورية الإسلامية إلى الرد بانتهاك بعض قيود الاتفاق النووي.

وقال مسؤولون غربيون إن البلدين لم يتفقا حتى على الاجتماع لبحث سبل إحياء الاتفاق، ويتواصلان بشكل غير مباشر عبر دول أوروبية.

وسعى المسؤول الأميركي إلى تصحيح ما قال إنه فهم خاطئ بأن الولايات المتحدة تصر على التزام إيران الكامل بالاتفاق، قبل اتخاذ واشنطن أية خطوات لاستئناف التزاماتها.

وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة لا تصرّ على ضرورة اتخاذ طهران خطوة أولى للالتزام قبل شروع واشنطن باتخاذ إجراء.

وأوضح قائلًا: "لا نصرّ مطلقًا على أن تلتزم إيران بشكل كامل قبل أن نقوم بأي إجراء، إذا اتفقنا على خطوات متبادلة، فإن مسألة التسلسل لن تكون مشكلة".

وقال خبير حظر الانتشار النووي في معهد بروكينغز للأبحاث روبرت أينهورن، إنه لم يفهم أن مقال بايدن لمجلة الفورين افيرز الأمريكية يعني بالضرورة أن إيران يجب أن تبدأ أولًا، على الرغم من أنه يمكن بالتأكيد قراءتها بهذه الطريقة.

(م ش)