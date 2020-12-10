مسؤول أمريكي: سيتم حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب خلال 4 أيام

وأخبر المسؤول الذي طلب عدم الإشارة إليه بالاسم، صحفيين سودانيين إن السودان سيكون خارج القائمة بحلول يوم 14 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، (أي الإثنين المقبل)، نافيًا احتمال اعتراض الكونغرس على القرار.

وأفاد خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو أمس، بأن يومين فقط هما اليوم الخميس وغدًا الجمعة، (السبت والأحد هما عطلة رسمية في الولايات المتحدة) بقيا أمام الكونغرس لرفض القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء، وهو الأمر غير المتوفر حاليًّا، وبذلك سيصبح القرار ساري المفعول خلال أيام قليلة.

وعن تشريع قانون الحصانة السيادية، أوضح المسؤول الأمريكي أن خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قرار تنفيذي، بينما يحتاج الثاني إلى تشريع يقره الكونغرس، وبيّن أن الحوار يجري بين الإدارة الأمريكية والكونغرس، لإجازة قانون الحصانة، خلال ما تبقى من أيام الدورة الحالية للكونغرس، وحال تعثر ذلك، سيُطرح القانون مجددًا أمام الدورة الجديدة للكونغرس في يناير المقبل.

وكانت الإدارة الأمريكية قد أقرت بأن السودان استوفى شروط الحذف من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد أن أودعت الخرطوم في حساب مشترك مبلغ 335 مليون دولار أمريكي، عبارة عن تعويضات لذوي ضحايا الباخرة الأميركية «يو إس إس كول» في خليج عدن عام 2000. وضحايا تفجير السفارتين الأميركيتين في دار السلام التنزانية، ونيروبي الكينية عام 1998، فضلًا عن تعويضات اغتيال الدبلوماسي الأميركي جون غرانفيل في الخرطوم 2008.

وفي هذا السياق، طمأن المسؤول الأمريكي السودانيين بأن مبلغ التعويضات المودع في الحساب المشترك، لن يدفع للضحايا، قبل إجازة تشريع الحصانة السيادية.

وبشأن ارتباط حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعملية التطبيع مع إسرائيل، لم يشأ المتحدث الرسمي الإفصاح عن ارتباط الموضوعين، بيد أنه قال إن الإدارة الأمريكية تحث السودان على المضي قدمًا في تطبيع علاقاته مع إسرائيل، وبناء علاقات اقتصادية واستثمارية، وعلى وجه الخصوص في مجال الزراعة، والاستفادة من التقنية الزراعية الإسرائيلية المتقدمة.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في تشرين الأول/ أكتوبر، وذلك بعد تحويل الخرطوم مبلغ 335 مليون دولار إلى واشنطن كتعويضات متفق عليها.

(س ر)