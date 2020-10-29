مسؤول أمريكي: فرص تعرض تركيا لعقوبات أمريكية باتت كبيرة

وقال كلارك كوبر مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية والعسكرية، للصحفيين، إنّ "الأتراك يواصلون السعي خلف منظومة إس-400".

وأضاف: "العقوبات فكرة باتت مطروحة إلى حدّ بعيد، بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأسبوع الماضي، أن بلاده اختبرت في 16 تشرين الأول/أكتوبر منظومة الدفاع الجوي الروسية التي تقول واشنطن إنّها تتعارض وعضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي".

وأشار كوبر إلى أن واشنطن أبلغت، منذ العام الماضي، أنقرة أن الخط الأحمر بالنسبة للولايات المتحدة سيكون تشغيل منظومة إس-400 التي اشترتها أنقرة من موسكو في 2017 في إطار تقاربها مع موسكو.

وقال كوبر: "لقد أوضحنا لأنقرة أنّ اختبار صواريخ إس-400 غير مقبول على الإطلاق"، مشيراً إلى أنّ الإدارة الأميركية ما زالت تبذل جهوداً لإقناع تركيا بعدم تشغيل صواريخ إس-400".

ويمكن للإدارة الأميركية أن تفرض على أنقرة عقوبات اقتصادية بموجب قانون أقرّه الكونغرس بشبه إجماع في 2017 لمواجهة خصوم أميركا من خلال العقوبات، وينصّ القانون بشكلٍ خاص على فرض عقوبات بصورة تلقائية عندما تبرم دولة ما صفقة مهمّة مع قطاع التسليح الروسي.

وكانت الولايات المتحدة علقت مشاركة تركيا في برنامج تصنيع طائرات حربية أميركية حديثة من طراز إف-35، ردّاً على تسلّم أنقرة أول بطارية روسية العام الماضي، معتبرةً أن منظومة إس-400 يمكن أن تتسبّب بكشف أسرار تكنولوجيّة لتلك المقاتلة المتطوّرة.

(ي م)