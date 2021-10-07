وأشار المسؤول الأمريكي في تصريح لصحفيين إلى "وجود اتفاق مبدئي" على عقد "لقاء ثنائي افتراضي"، مضيفًا أن "الرئيس أعرب عن رغبته برؤية شي جينبينغ وهو أمر لم يحصل منذ سنوات. ونتوقع أن يتمكنا من إجراء اللقاء حتى ولو كان افتراضيا".

وأشار المسؤول إلى تقارير صحفية ذكرت أن الرئيس الصيني لن يحضر إلى قمة قادة دول مجموعة العشرين المقبلة في روما التي كانت لتشكل فرصة للقاء بين الرئيسين الأميركي والصيني.

وأتى الإعلان عن هذا اللقاء الافتراضي في حين التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سالفيان في زيوريخ مع كبير الدبلوماسيين الصينيين يانغ جيتشي. وقال المسؤول الأمريكي الكبير إن هذه المباحثات استمرت ست ساعات.

ودعا يانغ خلال اللقاء إلى تعاون بين البلدين، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتأتي زيارة ساليفان في إطار مواصلة التواصل بين بكين وواشنطن، فيما يطالب بايدن بإقامة "حواجز حماية" للتنافس المتزايد بين القوتين.

واشتد التوتر بين البلدين بسبب سلوك الصين حيال تايوان وقرار الولايات المتحدة بيع غواصات نووية الدفع إلى أستراليا والخلافات التجارية وانتهاكات حقوق الإنسان خصوصًا تلك التي تطال الإيغور في شينجيانغ.

والإثنين، أعلنت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي أنها ستجري قريبًا محادثات مع نظيرها الصيني.

(د ع)